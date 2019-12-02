Блаватник станет сопродюсером трех российских фильмов

Кинокомпания миллиардера Леонарда Блаватника «Амедиа продакшн» договорилась о совместном продюсировании фильмов с «Марс медиа» Рубена Дишдишяна, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на бизнесменов. Они проинвестируют выпуск драмы «Пальма», новую часть «Громкой связи» и фантастический боевик «Мира». Ранее две кинокомпании совместно продюсировали фильм «Т-34».

«Инвестиции в российское кино — это и бизнес, и поддержка»,— прокомментировал господин Блаватник газете.

Общий размер инвестиций в три новых фильма составит 700 млн руб. Генпродюсерами станут господа Дишдишян и Блаватник. Они будут финансировать картины на паритетных началах.

Леонард Блаватник продюсировал иностранные фильмы «Тоня против всех», «Женщина в золотом». «Амедиа продакшн» и «Марс медиа» ранее выпустили сериалы «Золотая орда», «Гостиница "Россия"» и «Комиссарша», выходившие в 2017–2018 годах на «Первом канале». Также они совместно профинансировали «Т-34». Фильм собрал 2,3 млрд руб., это второй показатель в истории российского кино. «Успех "Т-34" и положил начало планам по совместному производству полнометражных лент»,— сказал «Ведомостям» Рубен Дишдишян.

Как ранее сообщал “Ъ”, зарубежные кино и сериалы по темпам роста просмотров в российских онлайн-кинотеатрах обгоняют отечественные.

О том, почему ситуация в онлайн-кинотеатрах может измениться в 2020 году,— в материале “Ъ” «Иностранное хорошо смотрится».