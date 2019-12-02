Движение по 10-11 линиям В.О. ограничили из-за геологических изысканий

Движение транспорта по 10-11 линиям Васильевского острова в Петербурге ограничили из-за геологических изысканий, необходимых для подготовки к строительству второго вестибюля станции метро «Василеостровская».

Работы на 10-11 линиях В.О. , возле дома 38, продлятся со 2 по 7 декабря.

Ранее Государственная административно-техническая инспекция сообщала, что выдан ордер на проведение инженерно-геологических изысканий. Разрешительная документация на работы выдан на срок до 17 апреля 2020 года.