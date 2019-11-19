Для второго вестибюля «Василеостровской» проведут геологические изыскания

Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на проведение инженерно-геологических изыскания для строительства второго вестибюля станции метрополитена «Василеостровская» в Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе инспекции, работы будут проводиться на 10 линии В.О., в районе дома 37, лит.Б.

Разрешительная документация на работы выдана по заказу ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» на срок до 17 апреля 2020 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Ленметрогипротранс» стал единственным участником конкурса по корректировке проектной документации по строительству второго вестибюля «Василеостровской». Завершить корректировку проекта предполагается до 23 сентября 2020 года.