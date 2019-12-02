Перенесен приговор главе антикоррупционного управления саратовской полиции

Оглашение приговора обвиняемому в коррупции и легализации денежных средств, добытых преступным путем, руководителю управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД по Саратовской области Дмитрию Елизарову откладывается.

Об этом "Ъ-Средняя Волга" сообщили в Октябрьском районном суде.

Судья Сергей Сотсков не вышел из совещательной комнаты, в связи с чем оглашение приговора перенесено на 5 декабря.

Напомним. Господину Елизарову вменяется получение взяток на общую сумму 7 млн руб. и легализация 2 млн руб. путем приобретения автомобиля «Мерседес».

Марина Ковалева