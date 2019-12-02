В Перми прошла презентация обновленных Lexus RX и GX в формате бранча

Анна Бояршинова, генеральный директор VERRA:

– Каждый день мы ездим проверенными маршрутами, действуем «на автомате». Другое дело – сойти с привычного маршрута, добавить в навигатор новую точку. И другая дорога вдруг обретает текстуру, цвет, запах и дарит новые, вдохновляющие ощущения, как и любимый автомобиль. Презентуя обновленные Lexus RX и GX, мы решили отойти от классических мероприятий в автосалоне и пригласили друзей VERRA погрузиться в мир LEXUS с интересными историями о путешествиях. Получилось уютно и увлекательно, а наши гости просили повторить. Ждем следующих новинок!

Тема путешествий была выбрана не случайно: обновленные модели Lexus идеально подходят для увлекательных поездок в атмосфере роскоши и максимального комфорта.

Роскошный внедорожник Lexus GX 460 уверенно чувствует себя на любом типе дорожного покрытия, готов справиться c экстремальным бездорожьем, и при этом воплощает потрясающее внимание его создателей к деталям. На автомобиль устанавливается 4,6-литровый 296-сильный двигатель V8, имеющий максимальный крутящий момент 438 Н*м. Возможность буксировки прицепа массой до 2500 кг превращает этот престижный внедорожник в идеальный тягач для яхты.

Премиальный кроссовер Lexus RX в обновленной версии получил максимум улучшений подвески и рулевого управления, первую в мире систему адаптивного управления дальним светом типа Blade Scan и новейшее поколение комплекса систем безопасности Lexus Safety System. Lexus также предложил обновленную семиместную модель Lexus RX 350L с удлиненным сзади кузовом с целью создать дополнительное пространство и сделать автомобиль еще более практичным.

Обновленные версии культовых автомобилей Lexus RX и GX уже доступны в «Лексус – Пермь».

«Лексус – Пермь»

ул. Героев Хасана, 81

+7 (342) 264-30-30

www.lexus59.ru