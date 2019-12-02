В Перми прошла презентация обновленных Lexus RX и GX в формате бранча

VERRA представила пермякам обновленные версии культовых автомобилей Lexus RX и GX. Презентация новинок прошла в необычном формате тематического бранча в модном ресторане «Гастропорт». Тема бранча – путешествия. Вместе с ресторатором Борисом Кулинским гости презентации Lexus отправились в гастрономическое странствие: открывали кухни разных стран и дегустировали вина. Специальным гостем презентации Lexus стал известный путешественник Эльнар Мансуров с рассказами о путешествиях в самые удивительные и живописные уголки земного шара.
Анна Бояршинова, генеральный директор VERRA:
– Каждый день мы ездим проверенными маршрутами, действуем «на автомате». Другое дело – сойти с привычного маршрута, добавить в навигатор новую точку. И другая дорога вдруг обретает текстуру, цвет, запах и дарит новые, вдохновляющие ощущения, как и любимый автомобиль. Презентуя обновленные Lexus RX и GX, мы решили отойти от классических мероприятий в автосалоне и пригласили друзей VERRA погрузиться в мир LEXUS с интересными историями о путешествиях. Получилось уютно и увлекательно, а наши гости просили повторить. Ждем следующих новинок!
Тема путешествий была выбрана не случайно: обновленные модели Lexus идеально подходят для увлекательных поездок в атмосфере роскоши и максимального комфорта.
Роскошный внедорожник Lexus GX 460 уверенно чувствует себя на любом типе дорожного покрытия, готов справиться c экстремальным бездорожьем, и при этом воплощает потрясающее внимание его создателей к деталям. На автомобиль устанавливается 4,6-литровый 296-сильный двигатель V8, имеющий максимальный крутящий момент 438 Н*м. Возможность буксировки прицепа массой до 2500 кг превращает этот престижный внедорожник в идеальный тягач для яхты.
Премиальный кроссовер Lexus RX в обновленной версии получил максимум улучшений подвески и рулевого управления, первую в мире систему адаптивного управления дальним светом типа Blade Scan и новейшее поколение комплекса систем безопасности Lexus Safety System. Lexus также предложил обновленную семиместную модель Lexus RX 350L с удлиненным сзади кузовом с целью создать дополнительное пространство и сделать автомобиль еще более практичным.
Обновленные версии культовых автомобилей Lexus RX и GX уже доступны в «Лексус – Пермь».
«Лексус – Пермь»
ул. Героев Хасана, 81
+7 (342) 264-30-30
www.lexus59.ru