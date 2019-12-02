Четыре человека погибли в аварии на трассе под Новороссийском

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП случилось в субботу, 30 ноября, около 16:00 в районе 68-го километра автодороги Краснодар - Верхнебаканская в станице Холмской. В аварии приняли участие два легковых автомобиля и один грузовик.

Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, 36-летний водитель Chevrolet, по предварительным данным, на закруглении дороги выехал на встречную полосу и по касательной задел автомобиль Renault. После этого он поменял траекторию движения и столкнулся с большегрузом Scania, двигавшемся во встречном направлении.

В результате аварии на месте от полученных травм скончались водитель и три пассажира Chevrolet (две женщины 57-ми и 64-х лет, а также 90-летний мужчина). В Renault пострадала девушка пассажир. В настоящее время в полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены личности погибших, а также все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что 8 августа на трассе Краснодар - Верхнебаканская произошла авария экскурсионного автобуса и внедорожника Volkswagen Touareg, в которой погибли три человека и 44 пострадали. По данным следствия, 41-летний водитель автобуса в районе перекрестка трасс А-290 Новороссийск — Керчь и А-146 Краснодар — Верхнебаканский не уступил место едущему впереди внедорожнику. Произошла авария, в результате которой два транспортных средства перевернулись и покатились с обрыва.

Василий Хитрых