Устроившего ДТП в Новороссийске водителя автобуса отправили под стражу на два месяца

Приморский районный суд Новороссийска отправил водителя автобуса, совершившего смертельное ДТП на трассе в поселке Верхнебаканский, в СИЗО до 8 октября. Меру пресечения суд избрал по заключению государственного обвинителя прокуратуры Новороссийска.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, авария экскурсионного автобуса и внедорожника Volkswagen Touareg, в которой погибли три человека и 44 пострадали, произошла около 22:00 в поселке Верхнебаканском близ Новороссийска. По СУ СКР по краю, 41-летний водитель перевозил пассажиров из города-героя в Анапу. В районе перекрестка трасс А-290 Новороссийск — Керчь и А-146 Краснодар — Верхнебаканский шофер автобуса якобы не выдержал дистанцию с едущим впереди внедорожником. Произошла авария, в результате которой длва транспортных средства перевернулись и покатились с обрыва. На месте происшествия трое пассажиров автомобиля, в том числе двое детей, скончались. Всего, по предварительным данным, в ДТП пострадало 44 человека. Водителя автобуса на следующий день задержали.

В санатории «Эллада», которому принадлежал автобус, следователи краевого СКР изъяли документы, в том числе связанные с предоставлением услуг по перевозке граждан. Назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы.

Дмитрий Михеенко