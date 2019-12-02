Российские футболисты-пляжники сделали бронзовый дубль

Победа над сборной Японии в матче за третье место со счетом 5:4 принесла российским футболистам-пляжникам бронзу чемпионата мира, завершившегося в Асунсьоне. Таким образом, россияне, выигрывавшие высший мировой титул в 2011 и 2013 годах, повторили в Парагвае результат четырехлетней давности, когда впервые в истории этого вида спорта также стали третьим призером. В финале Португалия победила Италию — 6:4, выиграв на чемпионате мира свое третье золото.

Сборная России по пляжному футболу, обыграв в Асунсьоне в ночь на понедельник команду Японии со счетом 5:4 в матче за третье место, сделала бронзовый дубль, повторив результат чемпионата мира 2015 года. У сборной России хет-триком отметился Федор Земсков (8-я, 23-я, 29-я минуты), также мячи забили Андрей Новиков (8) и Алексей Макаров (26). На первом этапе чемпионата, напомним, россияне стали вторыми в группе С, обыграв команды Сенегала (8:7) и Белоруссии (5:3), но уступив сборной ОАЭ (1:4).

В четвертьфинале российские футболисты сенсационно расправились с самой титулованной командой мира — бразильской (4:3), становившейся чемпионом мира 14 раз, а полуфинал под проливным дождем отдали итальянцам (7:8), которые, в свою очередь, стали серебряными призерами чемпионата, проиграв финальный матч команде Португалии — 6:4.Таким образом, португальцы, ставшие чемпионами мира в третий раз, вернули себе титул, утраченный в 2015 году.

Россияне играли свой решающий на чемпионате мира матч без своего наставника, поскольку у Михаила Лихачева поднялась температура и он остался в отеле. Пропустил игру и один из лидеров сборной — дисквалифицированный ранее Артур Папоротный.

Счет в матче открыли японцы, но на восьмой минуте россияне отыгрались сразу двумя мячами Федора Земскова и Андрея Новикова. Правда, японцы тут же восстановили равновесие, а затем перед перерывом вышли вперед — 3:2. Во втором тайме команды обменялись голами, один из которых записал себе в актив Земсков. На старте заключительной десятиминутки гол в ворота соперников забил Алексей Макаров и сравнял счет — 3:3. А вывел российскую команду вперед на 29-й минуте все тот же Федор Земсков, оформивший в матче хет-трик. Этот футболист, выступавший на чемпионате мира впервые, признан лучшим бомбардиром сборной России и награжден «Бронзовой бутсой». В шести матчах Земсков забил десять голов, в том числе оформил два хет-трика.

Сборная России дважды становилась чемпионом мира — в 2011 и 2013 годах. В 2015-м россияне стали третьими, а в 2017-м на главный турнир не отобрались. Очередной чемпионат мира по пляжному футболу — в 2021 году — запланирован в Москве.

Вера Мухина