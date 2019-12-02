Приговор осужденного за хранение наркотиков экс-замначальника отдела полиции в Ижевске вступил в силу

Приговор Устиновского райсуда в Ижевске в отношении экс-замначальника отдела полиции №4 УМВД России по Ижевску Станислава Сабира вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии. Суд назначил ему наказание в виде шести лет и девяти месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года и три месяца. Ранее, Станислава Сабира признали виновным в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.

Напомним, что в феврале 2016 года бывший полицейский сфальсифицировал результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении 52-летнего мужчины. Для этого он привлек молодого человека, который забрал из тайника незаконно хранимый подсудимым наркотик и выдал его полицейским как якобы приобретенную у обозначенного мужчины. Кроме того, бывший полицейский поместил в одежду задержанного гражданина марихуану для подтверждения его причастности к незаконному обороту наркотиков. По сфальсифицированным материалам возбудили уголовное дело. Невиновного мужчину заключили под стражу. Уголовное преследование в отношении гражданина продолжалось девять месяцев. Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, 6 октября 2016 года полицейский был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника внутренних дел.