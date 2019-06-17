Бывшего замначальника отдела полиции из Ижевска осудили за хранение наркотиков и превышение полномочий

Устиновский райсуд Ижевска вынес приговор в отношении 33-летнего бывшего заместителя начальника отдела полиции. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба объединенного судейского сообщества Удмуртии.

Установлено, что в феврале 2016 года бывший полицейский сфальсифицировал результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении 52-летнего мужчины. Для этого он привлек молодого человека, который забрал из тайника незаконно хранимый подсудимым наркотик и выдал его полицейским как якобы приобретенную у обозначенного мужчины. Кроме того, бывший полицейский поместил в одежду задержанного гражданина марихуану для подтверждения его причастности к незаконному обороту наркотиков. По сфальсифицированным материалам возбудили уголовное дело. Невиновного мужчину заключили под стражу. Уголовное преследование в отношении гражданина продолжалось девять месяцев. Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, 6 октября 2016 года полицейский был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника внутренних дел.

Суд назначил бывшему замначальника отдела полиции наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также его лишили права занимать должности на гослужбе и органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти на 2,5 года. При этом суд учел наличие у подсудимого малолетних детей, его участие в боевых действиях, наличие наград, а также состояние здоровья полицейского, его детей и родителей.