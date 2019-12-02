Связанный с Вексельбергом Liwet Holding хочет спасти от банкротства швейцарскую компанию

Liwet Holding в открытом письме пообещал спасти от банкротства швейцарскую металлургическую компанию Schmolz + Bickenbach и вложить «столько, сколько потребуется». Таким образом фирма хочет не допустить увеличения доли швейцарского миллиардера Мартина Хефнера, пишет Forbes.

Liwet Holding принадлежит Виктору Вексельбергу (44,46%) и менеджерам «Реновы» (38,9%). Компания владеет 26,9% в Schmolz + Bickenbach, холдингу господина Хефнера BigPoint принадлежит 17,5% швейцарской фирмы.

Металлургический концерн планировал провести допэмиссию для погашения долга. За последний год стоимость акций компаний снизилась на 60%. Господин Хефнер намеревался заплатить 325 млн швейцарских франков ($326 млн) и увеличить долю до 37,5%, но получил отказ от Швейцарской комиссии по слияниям и поглощениям.

Liwet Holding предлагает не изменять акционерную структуру и выйти из ситуации другими способами. Например, предоставлением займов от акционеров или с помощью оптимизации. «Вас волнует благополучие компании и акционеров или только стремление в одиночку ее контролировать?» — спрашивает Liwet Holding у Мартина Хефнера.