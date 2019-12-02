Суд решит вопрос об аресте отца мальчика, чье тело нашли в парке Екатеринбурга

В Ленинский райсуд Екатеринбурга поступило ходатайство о мере пресечения мужчине, которого обвиняют в убийстве своего сына (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Тело мальчика было найдено на прошлой неделе в парке Чкаловского района. Официально это дело правоохранительные органы не комментируют. По информации “Ъ-Урал”, родители мальчика «радикально верующие люди», которые воспитывали ребенка плеткой. В один из таких моментов мальчику вставили в рот кляп, чтобы он не кричал, из-за чего ребенок задохнулся. Мать и отец вынесли его тело в ближайший парк и закопали.

Как оказалось, мать находилась в России незаконно, после административного правонарушения она была выслана в Белоруссию. «Там она рассказала своей родственнице о преступлении, та и сообщила в правоохранительные органы города», — объяснил собеседник. Отец все это время был в бегах предположительно с еще двумя детьми. В пятницу, 29 ноября, он был задержан в Республике Башкортостан, сообщал ТАСС.

Суд также рассмотрит ходатайство об аресте Земфиры Гайнуллиной, к которой, по предварительным данным, обратились родители ребенка с просьбой оживить его. Она также обвиняется по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Женщина возглавляла религиозное движение, сторонники которого называли себя «Учениками Христа».