В Забайкалье объявлен траур из-за смертельного ДТП с автобусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря днем траура из-за ДТП с автобусом в Сретенском районе, где накануне погибли 19 человек. Как сообщила пресс-служба краевого правительства, в понедельник на всей территории региона будут приспущены флаги, отменены развлекательные передачи и мероприятия.

Господин Осипов также выразил соболезнования семьям погибших в аварии. «Правительством края будет оказана помощь и поддержка всем тем, у кого в больницах сейчас находятся с травмами близкие, всем тем, кто близких потерял. Мы принимаем все меры для спасения пострадавших»,— уточнил сказал губернатор.

Напомним, пассажирский автобус Kia Granbird, выполнявший рейс Чита—Сретенск, упал с моста в реку Куэнга и перевернулся на льду. По версии ГИБДД, у автобуса лопнуло переднее колесо, после чего водитель не смог справиться с управлением. До пункта назначения машина не доехала 60 км. В салоне находились 44 человека. По предварительным данным, в аварии погибли как минимум 19 человек, включая водителя автобуса. МВД завело дело о нарушении правил дорожного движения, его передали в СКР.

Подробности — в материале “Ъ” «Автобус упал с моста»

Вета Наумова