На реконструкцию НОВАТа нужно 1,5 млрд рублей

Новосибирскому театру оперы и балета (НОВАТ) потребуется около 1,5 млрд руб. на завершение реконструкции здания в ближайшие два года, заявил журналистам худрук театра Владимир Кехман. По его словам, реконструкция коснется оперных и балетных гримерок, а также репетиционных залов театра. «У нас бюджеты пока до конца не сформированы, но это будут цифры приблизительно вот этого года, в районе 1,5 млрд рублей, чтобы закончить все. За два года, 2020-2021 год»,— сказал господин Кехман (цитата по ТАСС).

Реконструкция большого зрительного зала Новосибирского оперного театра проводилась с лета 2019 года. На выполнение работ потребовалось около 360 млн руб. В рамках реконструкции в зале, рассчитанном на 1,5 тыс. зрителей, появился бельэтаж. Схема зрительного зала теперь включает партер, высокий партер и амфитеатр, бельэтаж и ярус. Вместо радиорубки были установлены дополнительные кресла, а для комфорта зрителей увеличили ширину кресел и проходов.

Владимир Кехман стал гендиректором театра вместо Бориса Мездрича весной 2015 года после скандала с оперой «Тангейзер» режиссера Тимофея Кулябина. После назначения реконструкция театра стала предметом спора между руководством учреждения, общественниками и профессиональными архитекторами. В декабре 2017 года господин Кехман ушел с поста гендиректора, с тех пор он — художественный руководитель театра. В январе прошлого года должность главы театра занял дирижер Ара Карапетян.

Илья Галагуз