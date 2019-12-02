Первый этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция)

Одиночная смешанная эстафета. 1. Швеция — 36.42,1 (2 штрафных круга + 11 доп. патронов). 2. Германия — отставание 18,1 (1+9). 3. Норвегия — 40,4 (1+16).
Смешанная эстафета. 1. Италия — 1:05.56,1 (0 штрафных кругов + 9 доп. патронов). 2. Норвегия — отставание 4,1 (0+15). 3. Швеция — 59,9 (0+11). 4. Россия — 1.44,9 (1+13).
Мужчины. Спринт. 1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 24.18,3 (1 штрафной круг). 2. Тарьей Бё (оба — Норвегия) — отставание 19,0 (1). 3. Матвей Елисеев — 19,9 (0). 4. Александр Логинов (оба — Россия) — 27,1 (1).
Женщины. Спринт. 1. Доротея Вирер (Италия) — 19.48,5 (1 штрафной круг). 2. Марте Олсбю Ройселанн (Норвегия) — отставание 8,6 (2). 3. Маркета Давидова (Чехия) — 11,9 (0)… 15. Светлана Миронова (Россия) — 52,8 (3).
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