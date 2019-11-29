Время – солнце

Обозреватель Коммерсантъ FM Александр Леви рассказывает о GARMIN FNIX 6X Pro Solar.

Обычная домашняя электростанция на солнечных батареях в США за год вырабатывает энергию, которой хватит, чтобы зарядить почти миллион смартфонов. Такими цифрами делится американское Агентство по охране окружающей среды. Компания Garmin от гипотетических рассуждений перешла к практическому применению знаний о возобновляемых источниках энергии. Модель часов 6X Pro Solar свежей линейки FNIX получила солнечный аккумулятор. Инженеры встроили его прямо в циферблат. Технологию назвали Power Glass. Во время тестирования я выяснял, какие преимущества дает такое решение.

Сразу стоит оговориться, что разработчики отказались от крайностей и оставили обычную батарею. Солнце – это дополнительный способ питания. В принципе подход ясен уже из заявленной вендором автономности. В режиме умных часов, например, FNIX 6X Pro Solar проживет 21 день плюс еще трое суток при питании от Солнца.

Garmin, напомню, специализируется на GPS. Часы с именем этой компании невозможно представить без этих сервисов. Иронично, но именно спутниковые системы навигации самые прожорливые. При их использовании автономность часов снижается до 60 часов или до двух с половиной дней. Еще шесть часов жизни добавит солнечный аккумулятор.

Музыка, запущенная с часов в таком режиме, сократит время жизни до 15 часов плюс всего один час. Это нижний порог автономности FNIX 6X Pro Solar. Но так как по своей сути почти все часы Garmin это спортивно-туристический комбайн, я уверен, что пользователей интересует все же максимальная продолжительность работы от одного заряда. И это сумасшедшие 80 плюс 40 дней! Как вы понимаете, я устал тестировать эти часы.

Озвученные цифры справедливы, если не менее трех часов в день на циферблат попадает прямой солнечный свет в 50 тыс. лм. Прежде чем вспоминать, что такое люмен и как их считать, давайте вспомним, когда в Москве был последний солнечный день. Но свой 21 день в режиме умных часов FNIX 6X Pro Solar честно отработали. Солнцем, судя по показателям самого аппарата, модель практически не питалась. Кроме солнечной батареи, у модели еще несколько полезных нововведений: разрешение экрана 280 на 280 точек, новый оптический сенсор пульса, работающий даже в воде, дополнительная спортивная статистика, выбор режима работы аккумулятора, увеличенный до 32 ГБ объем памяти и свежий чипсет GPS.