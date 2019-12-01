Служба безопасности Египта оценила инсценировку

Во вторник апелляционный суд в Хургаде рассмотрит дело гражданина России Александра Анисимова о неуплате долгов. Второе дело против него и еще трех российских граждан находится на рассмотрении в египетской Службе национальной безопасности. Родные господина Анисимова утверждают, что все дела сфабрикованы. По их информации, отношение к гражданам России в Египте предвзято из-за ситуации с запретом Москвы на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. В посольстве РФ в Каире заверили “Ъ”, что не усматривают никакой связи между возобновлением полетов на египетские курорты и «данным конкретным делом». В то же время дипломаты признали, что их запросы в Службу национальной безопасности неизменно игнорируются, как и просьбы о депортации российских граждан.

Несколько лет назад Александр Анисимов решил временно пожить в Хургаде так как, по словам его родных, местный климат подходил для здоровья его ребенка. В феврале текущего года господин Анисимов и еще двое российских граждан были задержаны по обвинению в «подрыве устоев общества», «запугивании гражданских лиц», «угрозе использования оружия» и «компрометации египетских властей». До конца мая их продержали в следственном изоляторе, после чего выпустили под залог без права выезда. Третий россиянин, обвиняемый по этому делу, находился за пределами Египта и был задержан в сентябре, когда решил вернуться в страну.

В консульском отделе посольства РФ в Каире рассказали “Ъ”, что в 2017 году россияне сняли ролик, который был размещен в YouTube. На видео они представляются «российскими полицейскими» и проверяют документы у египетских таксистов на импровизированном блокпосту в Хургаде. При этом «они использовали макеты оружия — пистолеты и автомат, которые на ролике отличить от настоящих невозможно». Кроме того, «в съемках фигурировали девушки в весьма свободной форме одежды». «По мнению адвокатов задержанных, это серьезные обвинения, и будучи доказанными, они могут привести к суровым приговорам»,— сообщили дипломаты.

Родные господина Анисимова уверяют, что он «не имеет никакого отношения ни к самому ролику, ни к его созданию», его нет на опубликованном видео, а другие задержанные дали показания, что Александр «просто их знакомый и не принимал участия в создании и публикации ролика». Впрочем, в консульском отделе РФ в Египте сообщили “Ъ”, что все задержанные давали следователям показания друг против друга.

Родные Александра Анисимова направили письмо на имя президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси с просьбой о справедливости. Однако, по мнению египетских дипломатов, это письмо вряд ли повлияет на решение судьи.

«Судебная власть в Египте стопроцентно независима. Никто ни в коем случае не может влиять на нее. Суд рассматривает только доказательства и документы»,— заявил “Ъ” глава информационного бюро посольства Египта в Москве Айман Муса Мустафа.

Родственники господина Анисимова сообщили “Ъ”, что ему поступали анонимные звонки с предложением заплатить за окончание преследования. «После его отказа угрозы стали более серьезными. Александру обещали насилие против его семьи, а также, в случае отказа заплатить, инициировать другие уголовные дела и посадить в тюрьму навсегда. Александр вынужден был срочно отправить семью в Россию»,— говорится в письме его родных, полученном “Ъ”. В октябре текущего года господину Анисимову предъявили обвинения по двум новым делам, связанным с неуплатой долгов.

По словам родных Александра, по первому эпизоду основанием послужили устные показания, по второму — распечатка на принтере без каких-либо подписей и иных верифицирующих подлинность атрибутов. Согласно заявлению родственников, судья, рассматривавший эти дела, первоначально заявил о ничтожности представленных аргументов, однако после нескольких телефонных звонков прямо во время суда назначил по каждому эпизоду наказание в виде одного года лишения свободы, то есть всего два года.

«На этого человека заведено дело Службой национальной безопасности, значит, он плохой и виноват также и в этих делах»,— эти слова судьи приводятся в письме родных “Ъ”. Апелляции по двум эпизодам с долгами будут рассмотрены в Хургаде 3 и 7 декабря.

Представители генконсульства РФ примут участие в апелляционных заседаниях, если им позволят египетские власти. По словам отца обвиняемого, в мае, после обращения в посольство РФ в Каире, российские дипломаты проявили внимание к судьбе его сына, но «к сожалению, посольство не обладает тем уровнем влияния, которое может помочь защищать граждан от подобного беззакония». По информации, полученной родными от различных источников в Египте, «многие посольства с помощью неформальных связей вытаскивают своих граждан из подобных ситуаций, но в отношении России все осложняется запретом на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, в результате которого Египет несет серьезные экономические потери».

«Дипломаты генерального консульства оказали содействие в обеспечении задержанных россиян квалифицированными египетскими адвокатами с хорошей репутацией, находились в контакте с ними, а также с родными задержанных… Дипломаты регулярно обращались по вопросам, связанным с ходом судебного процесса, к сотрудникам компетентных органов и прокуратуры»,— говорится в ответе на запрос “Ъ” за подписью заведующего консульским отделом посольства РФ в Каире Юсупа Абакарова. В письме отмечается, что посольство неоднократно обращалось к египетским властям с просьбой о депортации обвиняемых, «однако на сегодняшний день все обращения были проигнорированы».

В то же время российские дипломаты подчеркивают, что «посольство не усматривает никакой связи между возвращением полетов на египетские курорты и данным конкретным делом».

«Этот случай является частной историей, которая не должна и не может повлиять на взаимоотношения двух дружественных стран»,— говорится в письме.

На вопрос “Ъ” о количестве задержанных в Египте россиян в посольстве отметили, что «на данный момент идут судебные процессы над несколькими нашими гражданам (в общей сложности шесть человек), обвиняемыми властями Египта в финансировании "Исламского государства" (организация запрещена в РФ.— “Ъ”) и прочих эпизодах, связанных с террористической и антигосударственной деятельностью». Дипломаты напомнили, что в связи с введением в апреле 2017 года в Египте режима чрезвычайного положения и ужесточения паспортно-визового режима местные власти проводят регулярные мероприятия по выявлению и депортации иностранцев, находящихся в стране с неустановленными целями. «Среди вышеуказанных лиц оказалось немало и наших граждан. В основном это выходцы из Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов России, как правило, это студенты или бывшие студенты религиозных учебных заведений Египта, а также члены их семей»,— пояснили в посольстве.

Марианна Беленькая