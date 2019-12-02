Квартетный вопрос

Среди шести групп, сформированных жеребьевкой финальной части чемпионата Европы 2020 года, выделяется одна. И это не та группа, в которой сборной России будут противостоять мощнейшие бельгийцы, очень крепкие датчане и обреченные считаться аутсайдерами дебютанты первенств финны. Выделяется группа F. В нее попали победители трех последних топовых турниров — выигравшие чемпионаты мира 2014 и 2018 годов немцы с французами, а также действующие обладатели титула чемпионов континента португальцы.

Состоявшаяся в минувший уикенд жеребьевка финальной части чемпионата Европы сформировала состав шести квартетов его группового этапа. Ну, или почти сформировала: в четырех остались вакансии под команды, которым весной будущего года предстоит рубиться в play-off Лиги наций — в этом цикле он выполняет роль заключительной стадии квалификации.

Сборная России из-за специфики чемпионата, у которого 12 хозяев и для каждого закреплен слот в определенном квартете, двух оппонентов узнала заранее, еще до жеребьевки. Это бельгийская и датская команды. В качестве соперника из четвертой «корзины» ей выпали финны.

Состав российской группы B получился хрестоматийным, что ли, для этого чемпионата. Почти все группы скроены по похожему паттерну. В каждой есть безусловный гранд (в группе A — это итальянцы, в группе C — голландцы, в группе D — англичане с хорватами, в группе E — испанцы), есть одна-две очень крепкие, наверняка тоже мечтающие о наградах сборные, и есть (или будет — после завершения play-off Лиги наций) явный аутсайдер. В квартете российском роль очевидного фаворита принадлежит бельгийской команде, возглавляющей рейтинг Международной федерации футбола (FIFA). Датчане, проводящие все три матча дома, в Копенгагене (россияне в Санкт-Петербурге сыграют дважды),— та самая крепчайшая сборная с несомненными амбициями продвинуться далеко. А финны, которые никогда в истории не участвовали в топ-турнирах, заявка которых будет в смысле громкости имен выглядеть достаточно скромно, обречены стартовать с аутсайдерским ярлыком. При этом, даже если сборная России не добьется ничего хорошего в матчах с теми, кто не ниже ее в футбольной иерархии, успех в игре против финской команды вполне может оказаться достаточным, чтобы выполнить задачу-минимум — выйти в 1/8 финала.

Про формат чемпионата Европы важно знать, что путевки в play-off можно заработать, заняв не только первое или второе место в группе. Они достанутся еще и четырем из шести команд, финишировавшим третьими,— все будут решать их показатели. Точно таким же был формат предыдущего чемпионата Европы, его в 2016 году принимала Франция. И тогда по крайней мере «полупроходным» баллом для третьих команд были три набранных очка, то есть, по сути, одна победа. Имея столько, не просочились в play-off турки с албанцами, зато просочились североирландцы и португальцы. Причем сборная Португалии, групповой раунд завершившая с тремя ничьими, в итоге завоевала золото.

В полудюжине групп выделяется группа F. Хозяевами в ней являются немцы. И им жутко не повезло получить в соперники двух грандов, которые небезупречно провели основной отборочный турнир и очутились во второй и третьей «корзинах» «посева»,— французов и португальцев. Таким образом, в этом квартете сведены победители трех последних крупнейших турниров — двух чемпионатов мира и чемпионата Европы. Но опять же благодаря формату не факт, что кто-то из супертройки отцепится после группового этапа. А среди групп, чьи победители выходят на того, кто займет третье место в этом особенном квартете, между прочим, значится и группа российская.

Алексей Доспехов