Семь месяцев падения не оставили шанса хорошей статистике

Продажи новых легковых автомобилей в Петербурге в октябре снова продемонстрировали негативную динамику — минус 6% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, падение петербургского авторынка продолжается уже седьмой месяц подряд. Показатели января — октября также не внушают оптимизма — снижение спроса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года фиксируется на уровне 3%. По мнению экспертов, при сохранении текущего уровня продаж в последующие два месяца можно ожидать сокращение рынка на уровне 4% по итогам 2019 г.

Согласно отчету аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб», в октябре петербургские автосалоны реализовали 13 061 автомобиль, что на 6% меньше, чем год назад. Аналогичное сокращение продаж фиксировалось и в сентябре, таким образом, авторынок Петербурга показывает отрицательную динамику уже на протяжении семи месяцев. «Худшая динамика по результатам одного месяца была только в мае — минус 7%»,— уточняет генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Российский авторынок также снижается уже седьмой месяц подряд, отмечают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). При этом, если в сентябре общий негативный темп сократился и падение составило лишь 0,2%, то в октябре уже достигло 5% по сравнению с прошлым годом. Во второй осенний месяц в России было продано 152 057 легковых автомобилей, при этом за прошедшие 10 месяцев было реализовано 1,42 миллиона машин (минус 2% год к году). Петербургские автодилеры, в свою очередь, в январе — октябре реализовали 125 335 новых легковых автомобилей, это на 3% меньше, чем годом ранее. В общем объеме продаж новых машин в России за январь — октябрь доля Петербурга составила 8,8% (год назад — 8,8%).

По итогам 10 месяцев только четыре бренда, входящие в топ-10 самых популярных в Петербурге, демонстрируют рост продаж: Kia (17 202 единицы, +14% год к году), Lada (14 299, +7%), Renault (10 664, +4%) и Mercedes-Benz (4209, +4%). Кроме Kia и Lada у петербургских покупателей наибольшим спросом пользовались автомобили Hyundai (15 421авто, –6%) и VW (9222, –2%).

По итогам октября лидером авторынка также продолжает оставаться Kia, продемонстрировав лучший результат по продажам за один месяц в текущем году для всех брендов — 1950 автомобилей (+2%).Наиболее существенный рост продаж из топ-10 был зафиксирован у VW(1075 машин, +31%), а наибольшее падение — у Ford (270, –65%), Mitsubishi (452, –31%) и Toyota (548, –14%). «Вновь поменялись местами BMW (419 ед., +29%) и Nissan (238 ед., -52%) которые ведут борьбу за 11-ю позицию рейтинга»,— отмечают в «Auto-Dealer-СПб». Также, по данным аналитического агентства, в топ-20 впервые оказался китайский бренд Geely (118 ед., +131%), а на 25-е место поднялся Haval (132 ед., +187%). Эксперты считают, что по итогам года эти две марки впервые могут оказаться в топ-25 по объему продаж.

Михаил Чаплыгин отмечает, что наибольший вклад в отрицательные результаты по-прежнему вносят Ford и Nissan. «При сохранении нынешних объемов продаж и высокой базе ноября-декабря прошлого года можно прогнозировать, что по итогам 2019 года петербургский авторынок сократится на 4%»,— прогнозирует эксперт.

Мария Кузнецова