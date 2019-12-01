В Новом Орлеане в результате стрельбы ранены 11 человек

Во Французском квартале — старейшей части Нового Орлеана — произошла стрельба, ранения получили 11 человек. По данным полиции, на которые ссылается AFP, состояние двух из них оценивается как критическое. Инцидент произошел на оживленной торговой улице.

Полиция отреагировала быстро — рядом с местом происшествия находился патруль. «К сожалению, там было так много людей, что мы не смогли определить, кто стрелял. Мы не знаем, как это началось»,— рассказали в полиции. Задержаний произведено не было.