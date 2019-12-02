Бюджет муниципалитета не устоял перед содержанием аппарата

Бюджет муниципалитета «Лиговка-Ямская» не был принят большинством голосов во втором чтении в пятницу, 29 ноября. Главная претензия к документу в том, что больше половины собственного бюджета (без субвенций от города), а именно 40,3 млн рублей, уходит на содержание самого муниципалитета, местной администрации и ее учреждений. На остальные расходы выделено 39,7 млн рублей. Кроме того, при средней цене за архивацию документов 60-80 тысяч рублей «Лиговка-Ямская» хотела потратить на эти цели 624 тысячи рублей. При этом, как сообщают местные депутаты, глава совета Вадим Войтановский устраивает на работу в администрацию сотрудников своего фонда и помощников, из-за чего траты на самосодержание растут.

Как стало известно из проекта бюджета на 2020 год «Лиговки-Ямской», зарплата главы Вадима Войтановского установлена в размере 1,4 млн рублей в год (более 116 тысяч рублей в месяц), а его заместителю Сергею Ильину — 1,2 млн рублей (98,5 тысячи рублей в месяц). Также выплаты получают два сотрудника аппарата совета — всего 1,8 млн рублей на двоих. Остальным депутатам назначена компенсация за работу в размере 1350 рублей ежемесячно. Как пояснил “Ъ” господин Войтановский, согласно закону начислять зарплату совет имеет право.

Как отмечает депутат «Лиговки-Ямской» Александр Изотов, глава муниципалитета «вычищает» неугодных себе сотрудников местной администрации и МКУ (муниципального казенного учреждения). Он уже устроил туда четырех своих людей, двое из которых также являются депутатами совета — Сергей Тарасов и Ольга Гнатюк. После того как они стали работать в муниципальном казенном учреждении, расходы на него увеличились на 342,7 тысячи рублей в 2019 году и более, чем на два миллиона в 2020 году. Секретарем местной администрации стал Виктор Перов, бывший помощник господина Войтановского. Также была трудоустроена еще одна сотрудница фонда «Войтановский» — Нина Семенова.

Как отметил в ходе заседания депутат Михаил Шабалкин, бюджет, который представлен,— не в интересах жителей, что подтвердили присутствовавшие в помещении слушатели. За данный бюджет уже было народное голосование на публичных слушаниях, и проект провалился. Однако поправок внесено не было. Вину за это часть депутатов возлагает на врио главы муниципальной администрации Евгения Родина, который не предоставил нужных документов для внесения поправок.

Далее, как отметил депутат Михаил Шабалкин, в бюджете есть статья расходов, вызывающая вопросы,— архивация документов. Она составляет более 624 тысяч рублей. Господин Шабалкин сообщил, что пообщался с фирмой, которая предоставляет такие услуги, где ему сказали, что траты завышены примерно в десять раз. «Имеются пункты расходов, которые внесены исключительно для того, чтобы увеличить сумму контракта»,— сказал он коллегам. После этого депутаты единогласно проголосовали против бюджета и решили в срочном порядке собрать комиссию по финансам для внесения правок (бюджет писался предыдущим составом сотрудников местной администрации).

Недавно с требованием проверки Вадима Войтановского в прокуратуру обратился депутат из его муниципалитета Александр Изотов (документ имеется в распоряжении редакции). Ему удалось узнать, что глава МО владеет бизнесом. Господин Войтановский является генеральным директором в трех ООО: «ТРАЙВ» (учредитель), «Кронос» (учрежден ООО «ТРАЙВ») и «Стройтрест № 4».

“Ъ” спросил у господина Войтановского, почему он, будучи главой муниципального образования, владеет бизнесом. Тот пояснил, что сложил с себя полномочия гендиректора в компаниях 2 и 3 октября, а 4-го числа возглавил муниципальное образование. Он пообещал направить в редакцию соответствующие документы, но на момент опубликования материала они так не поступили.

Олег Дилимбетов