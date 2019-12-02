Рижский бальзам для СКА

СКА одержал восьмую победу подряд в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв в Риге местное «Динамо» 5:3. Причем четыре шайбы армейцы провели в заключительном периоде, проигрывая к его началу со счетом 1:3. Сегодня у армейцев — матч в Москве против ЦСКА, главного соперника в лиге.

Впервые в этом сезоне петербургская команда проводит такой успешный отрезок. Причем началось все в начале ноября именно с победы над рижским «Динамо» в Ледовом дворце (4:3). С учетом той игры армейцы одержали восемь побед подряд в КХЛ.

Особенно раскочегарился СКА после Кубка «Карьяла», в котором принимала участие сборная России, под руководством Алексея Кудашова. Он же главный тренер армейцев. До этого турнира ходили разговоры, что он решит судьбу Кудашова, под руководством которого СКА в начале сезона выступал не очень успешно.

Никаких санкций со стороны руководства, однако, не последовало, и СКА вдруг помчался во весь опор. Сначала команда привезла три победы из дальневосточного турне, что редко кому удается, обыграв «Амур» (3:1), «Куньлунь Ред Стар» (3:2) и «Адмирал» (2:1). Затем наступил черед «Северстали» (5:2), снова «Куньлуня» (4:1), «Сочи» (4:2) и рижского «Динамо» (5:3). Правда, эксперты отмечают, что это не самые сложные соперники и многое прояснят ближайшие матчи петербуржцев с ЦСКА, «Ак Барсом» и московским «Динамо». Во всяком случае, к ним игроки СКА подходят в хорошем настроении.

Это было бы не так, если бы армейцы потерпели поражение в субботу вечером в Риге. Поначалу все в этой игре складывалось против них. Хозяева в первом периоде забили два гола. В середине второй двадцатиминутки Александр Барабанов, забивающий в этом сезоне по большим праздникам, одну шайбу сквитал, но незадолго до сирены лидер «Динамо» Лауренс Дарзиньш снова «нарисовал» на табло преимущество в два гола: 3:1.

Казалось, одержать очередную победу будет трудно, но в третьем периоде игроков СКА словно подменили. Что ни бросок — то гол, что ни атака — то опасная. И это в КХЛ, где «пробивают» вратарей вообще с большим трудом. Не успели рижане оглянуться, как Евгений Кетов и Антон Бурдасов сравняли счет. Причем в эти минуты команды играли в равных составах. Шайба, заброшенная Наилем Якуповым, когда у СКА было большинство, окончательно надломила динамовцев. Они заменили вратаря на шестого полевого игрока, попытались издать последний вздох, но это закончилось тем, что защитник СКА Антон Белов отправил шайбу в ворота, которые защищал игрок «Динамо». В итоге — суперволевая победа команды из Петербурга.

Теперь СКА ждут сверхпринципиальные дуэли «регулярки» против ЦСКА, «Ак Барса» и московского «Динамо», задающих тон в КХЛ. С ЦСКА и «Динамо» петербуржцы сыграют на выезде 2 и 9 декабря, казанских «барсов» примут в Ледовом дворце 4 декабря. Сейчас СКА показывает то, чего от него ждали: слаженную командную игру в отсутствие звезд. Все звезды армейцев прошлых лет, начиная от Артемия Панарина и заканчивая Ильей Ковальчуком, уехали в НХЛ. Впрочем, яркими талантами не могут похвастать и другие команды КХЛ. Поэтому борьба в лиге непредсказуемая. Длинная победная серия одной из команд — редкость.

Юрий Балетов