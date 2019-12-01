Песков рассказал о подготовке к встрече Путина и Зеленского

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже на саммите в «нормандском формате». Обсуждение встречи носит рабочий характер, и в ней заинтересованы обе стороны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее главы государств общались «весьма и весьма неплохо» по телефону, сказал он.

«Есть вопросы, которые требуют решения до нового года, до 1 января, а именно газовые дела. Есть о чем поговорить»,— сообщил он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будет достигнута договоренность уже ближе к самой встрече»,— заявил Дмитрий Песков.

Встреча президентов России и Украины на полях саммита «нормандской четверки» будет, «безусловно, полезна», считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что формат и длительность встречи президентов будут зависеть от графика их работы на саммите «нормандской четверки».

О предполагаемой встрече президентов читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин взял Владимира Зеленского в партнеры».