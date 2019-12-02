Лучшие фотографии ноября Ноябрь по традиции празднует события произошедшие в октябре, 22 октября (1 ноября) 1612 года "День народного единства" и 26 октября (7 ноября) 1917 года "Октябрьская социалистическая революция". Переход России с 1918 года от старого стиля к новому во всех смыслах, до сих пор не принес началу ноября согласия и примирения.

Ноябрь по традиции празднует события произошедшие в октябре, 22 октября (1 ноября) 1612 года "День народного единства" и 26 октября (7 ноября) 1917 года "Октябрьская социалистическая революция". Переход России с 1918 года от старого стиля к новому во всех смыслах, до сих пор не принес началу ноября согласия и примирения.

Еще ноябрь отметился резонансным убийством, выставкой художников Самохвалова и Дейнеки, перевалкой ядерных отходов из Германии в порту Санкт-Петербурга и другими событиями. Некоторые из них в галере "Ъ-СПб"

