Перья, каньоны и реки

Валери Мессика в детстве с позволения своего отца, знаменитого торговца драгоценными камнями Андре Мессика играла с бриллиантами как с куклами, поэтому собственный бренд украшений был лишь вопросом времени. В следующем году дом Messika отмечает 15-летие, что для ювелирной индустрии совсем немного. Но даже за столь короткий срок компании удалось закрепить за собой особую нишу — бриллианты на каждый день. В числе ноу-хау марки — ювелирные серьги-каффы, гибкие украшения skinny, которые буквально гнутся во все стороны и принимают форму тела, а также украшения с подвижными элементами Move — бестселлер Messika. Сейчас изобретения Валери и ее команды перекочевали в коллекции именитых ювелирных домов, но дизайнер не намерена останавливаться на достигнутом и продолжает эксперименты.

На выставке в Базеле в этом году компания показала необычную высокую ювелирную коллекцию Born to be Wild. У каждой из четырех линеек свой источник вдохновения. Bohemian — это украшения из белого золота с бриллиантами. Одни напоминают изгибы змеиного тела, другие, например колье с подвесками-перьями,— головные уборы индейцев. Кстати, перья можно отстегивать и менять цвета. Amazon — подвески, изображающие небесные светила — луну и солнце, как их изображали на примитивных рисунках. Cow girl — украшения из розового золота со вставками из дерева зирикот. Hippie — колье, серьги и подвески, напоминающие течение реки или брызги воды. Дизайнер верит, что бриллиантовые украшения Born to be Wild могут стать талисманами и тотемом.

Важнее всего для Валери сделать так, чтобы металл, пусть и самый драгоценный, был почти незаметен и центром композиции были бриллианты. Для этого команда Messika придумывает все новые приемы: невидимые методы закрепки, особые огранки. Ноу-хау коллекции Born to be Wild — техника feather setting — особое асимметричное микропаве бриллиантов.

Помимо колье, подвесок, колец и серег в коллекции есть украшения для носа, браслеты, была и ювелирная маска, но ее купили сразу после публикации фотографии в социальных сетях.

Главное, что должен почувствовать каждый, глядя на эти украшения,— желание вскочить на коня и умчаться вдаль, в пустыню, ведь, по мнению Валери, красота североамериканской пустыни способна лишить человека дара речи.

Натела Поцхверия