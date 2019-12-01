Фрегат «Адмирал Касатонов» запустил ракету «Калибр» в Белом море

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» выполнил стрельбу крылатой ракетой из акватории Белого моря. Стрельба была выполнена в рамках очередного этапа заводских ходовых испытаний.
«Стрельба была выполнена в рамках очередного этапа заводских ходовых испытаний. Экипаж фрегата поразил крылатой ракетой "Калибр" мишенную позицию, расположенную на боевом поле Чижа в Архангельской области»,— сообщил «Интерфаксу» представитель Северного флота Вадим Серга. По его словам, запись телеметрии полета ракет выполнил экипаж самолета Ил-20 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Он также напомнил, что в конце ноября экипаж фрегата выполнил стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по морским мишеням.
Заводские ходовые испытания фрегата начались 20 ноября. Корабль продолжит действовать по плану испытаний в Белом море еще нескольких дней. До конца текущего года «Адмирал флота Касатонов» должен быть передан ВМФ России.
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