Матвей Елисеев попал против ветра

Очередной розыгрыш биатлонного Кубка мира начался для российской сборной очень неплохо. Первая же личная гонка сезона — мужской спринт — принесла ей медаль. Бронзу завоевал Матвей Елисеев, который до прорыва в шведском Эстерсунде несколько лет имел статус подающего надежды, но никак не мог воплотить их в заметный результат.

Итоги стартового уикенда этого розыгрыша Кубка мира, видимо, примерно соответствовали ожиданиям тех, кто внимательно следит за отечественным биатлоном. В его рамках состоялись четыре гонки, и две половинки российской сборной в них выглядели очень по-разному.

Женская команда, которая уже почти десятилетие держится в целом тише воды ниже травы и «взрывается» чем-то замечательным очень редко, выступила в своем привычном блеклом стиле. Открывавший кубковую программу сингл-микст российский тандем из Тамары Ворониной и Матвея Елисеева завалил из-за дебютантки Ворониной. В смешанной эстафете представлявшую Россию четверку подвела ветеран Екатерина Юрлова: если бы не заработанный ею штрафной круг, квартет мог бы по крайней мере побороться за призовую тройку, а так получилось четвертое место. Наконец, во вчерашнем спринте лучшей из россиянок была Светлана Миронова, занявшая 15-е место. И его даже странно считать именно провалом, учитывая прежние скромнейшие достижения россиянок.

Первые шведские старты (этап в Эстерсунде продолжится в конце недели индивидуальными гонками и классическими эстафетами) в исполнении российских мужчин произвели совсем иное впечатление. Прежде всего спринт. Предыдущий сезон оставлял ощущение, что после того, как закончил спортивную карьеру и начал карьеру политика Антон Шипулин, безусловная биатлонная звезда, регулярно приносившая призы, вся мощь российской команда заключена в одном-единственном человеке. Александр Логинов действительно выглядел неплохо — восемь раз заезжал на подиум, однажды оказался на верхней его ступеньке, затаскивал на высокие позиции эстафеты, в общем зачете Кубка мира был вторым вслед за норвежцем Йоханнесом Бё. В общем, он превратился в достойного сменщика Шипулина в качестве фронтмена команды. Проблема заключалась в том, что среди партнеров Логинова не было видно никого, кто мог бы сравниться с ним в плане резвости и стабильности.

В этом смысле эстерсундский спринт был, конечно, хорошим знаком, потому что на нем наконец по-настоящему проявил себя Матвей Елисеев. О Елисееве, которому сейчас 26, когда в середине десятилетия он впервые попал в основу сборной, было принято говорить как о биатлонисте с большим потенциалом, несомненно подающем надежды. Но с реализацией потенциала как-то все не складывалось. Три года назад, в первом более или менее полноценном своем сезоне в основе, Елисеев был, принимая во внимание «сырость» и дефицит опыта, неплох и временами оказывался неподалеку от подиума. Но в следующих двух розыгрышах никаких взлетов, хотя бы локальных, разовых, спортсмен не совершил, застряв на том уровне, который был у него, когда он только-только прорвался в сборную. В прошлом сезоне он всего один раз заехал в топ-десятку — в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Между тем спринт в Эстерсунде Матвей Елисеев провел как биатлонист элитный. Особенно показательна его стрельба. Шведский этап славен прежде всего коварным ветром, осложняющим стрельбу, с ней редко справляются даже самые матерые среди биатлонистов. Так вот, Елисеев не допустил на двух рубежах ни единого промаха. Кроме него, из тех, кто прорвался в первую десятку, такую меткость не продемонстрировал никто. Темп у Елисеева был, может быть, и не грандиозным, но и не катастрофически плохим. Отставания россиянина по времени, проведенному на лыжне, победившему в спринте стремительному Йоханнесу Бё, ставшему вторым его брату Тарьею, а также великому французу Мартену Фуркаду уложились в диапазон от 40 до 50 секунд.

А если бы Елисеев все-таки промазал, бронза от России все равно никуда не делась бы. Четверым в спринте был Александр Логинов, смотревшийся вполне свежим. Но он-то, промахнувшийся на стойке, как раз стал жертвой шведского ветра.

Алексей Доспехов