В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Жители Гонконга сегодня, 1 декабря, вышли на согласованные властями мирные демонстрации. Акции проводились по трем маршрутам. Участники одного из них отклонились от пути, и полиция применила слезоточивый газ для их разгона, сообщает телерадиокомпания RTHK. В результате инцидента никто не пострадал, столкновений с полиций не было. Шествие продлилось более получаса.

Изначально протесты в Гонконге начались из-за недовольства жителей проектом закона об экстрадиции в Китай. После отзыва законопроекта демонстрации не прекратились. Участники акций требуют расследования действий силовиков во время протестов, изменения избирательного права, а также отставки главы Гонконга Кэрри Лам. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал два закона, направленных на поддержку протестующих в Гонконге.

Подробности — в публикации “Ъ” «Дональд Трамп уважил Китай санкциями».