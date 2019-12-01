Чаще всего в Москве в 2019 году похищали автомобили марок Toyota, Kia и Hyundai

Автомобили марок Toyota, Kia и Hyundai чаще других машин похищали в Москве в январе-октябре 2019 года, следует из данных прокуратуры столицы. Уголовные дела по ст. 158 УК РФ чаще всего возбуждались в связи с кражами машин марки Toyota (221 раз), следом идут Kia (156 раз) и Hyundai (140).

Четвертое место в рейтинге самых похищаемых марок занял ВАЗ (85), затем идут Mazda (75), Lexus (61), Ford (53), Nissan (45), BMW и Renault (по 39).

Мишенью мошенников за первые девять месяцев 2019 года чаще всего становили автомобили марки Kia (97 возбужденных уголовных дел по ст. 159 УК РФ), Hyundai (64), Skoda (49), Mercedes (34) и Toyota (23).