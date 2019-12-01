Китай обвинил комиссара ООН во вмешательстве в дела страны

Постпредство КНР при ООН раскритиковало высказывания Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о ситуации в Гонконге. Дипломат заявила, что гонконгским властям нужно пойти на диалог с протестующими. В диппредставительстве КНР слова госпожи Бачелет сочли вмешательством во внутренние дела Китая, сообщает AP.

Верховный комиссар ООН написала для газеты The South China Morning Post статью, которая вышла 30 ноября. Комментируя протесты в Гонконге, Мишель Бачелет призвала местных властей к «открытому диалогу» с протестующими, назвав это единственным выходом из кризиса. Она отметила, что все стороны конфликта «должны отказаться от применения насилия», а гонконгскому правительству нужно «принять меры по укреплению доверия» — в частности, провести «беспристрастное расследование утверждений о чрезмерном применении силы полицией».

Китай в ответ обвинил госпожу Бачелет в поощрении «радикального насилия». В заявлении постпредства КНР при ООН говорится, что комиссар ООН своей статьей «вмешивается во внутренние дела Китая» и оказывает давление на правительство и полицию Гонконга, что «лишь подтолкнет участников беспорядков к более жестокому насилию». Китай назвал комментарии Мишель Бачелет «неуместными» и выразил решительный протест из-за вышедшей статьи.

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Напомним, первоначально протесты в Гонконге начались из-за недовольства местных жителей проектом закона об экстрадиции в Китай. После отзыва инициативы демонстрации не прекратились. Участники акций требуют расследования действий силовиков во время протестов, изменения избирательного права, а также отставки главы Гонконга Кэрри Лам.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал два закона, направленных на поддержку протестующих в Гонконге. Теперь США будут ежегодно анализировать ситуацию в Специальном административном районе Китая, оценивать там уровень свободы и наказывать ее душителей санкциями. Кроме того, гонконгская полиция лишится возможности закупать в США средства для разгона демонстраций.

Подробности — в публикации “Ъ” «Дональд Трамп уважил Китай санкциями».