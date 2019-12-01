Уберите это немедленно

Мэрия Перми согласовала проекты планировки и межевания территории, на которой расположится МФЦ «Эспланада» девелопера «Проспект» из Екатеринбурга. Проектом запланирована ликвидация участка ул. Советской, на котором разместится комплекс. Девелопер «Проспект Пермь» построит в центре пешеходный переход на другую сторону улицы, однако им можно будет пользоваться только в часы работы МФЦ. Градозащитник Денис Галицкий заявляет, что ликвидация участка ул. Советской противоречит генплану Перми. Общественник собирается оспорить в суде планы девелопера по упразднению части улицы.

Администрация Перми одобрила постановление об утверждении проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами Монастырской, Осинской, Петропавловской и Попова в Ленинском районе города. Как стало известно “Ъ-Прикамье” из документа, датированного 15 ноября (размещен на сайте мэрии), постановление затрагивает зоны планируемого размещения многофункционального комплекса с рабочим названием «Эспланада» (МФЦ). Как пояснили в администрации Перми, утвержденный проект устанавливает «красные линии», линии регулирования застройки, зоны размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Постановление предусматривает также образование границ земельных участков, на которых разместится МФЦ.

Напомним, строительством МФЦ возле эспланады намерено заняться ООО «Проспект Пермь». Компания собирается инвестировать в возведение объекта 8,6 млрд руб. В состав МФЦ войдут мультиплекс, зона развлечений, торговые площади на 260 магазинов, супермаркет FMCG, парковка на 1200 мест, гостиница формата «5 звезд», конференц-зал на 1 тыс. мест. Общая площадь МФЦ составит 165 тыс. кв. м. Еще в 2017 году девелопер приобрел в Перми две соседние площадки, разделенные ул. Советской (общая площадь — 3,7 га). Одна из них — участок, на котором намечалось построить МФК «Город в городе» (Петропавловская, 73а).

Вторая площадка — это территория в квартале улиц Советской, Осинской, Монастырской, Попова, где планировалось построить жилой комплекс из нескольких домов. 20 сентября «Проспект Пермь» получил разрешение на строительство первой очереди центра общей площадью 80,3 кв. м, арендной — 40 тыс. кв. м. В первую очередь войдут кинотеатр, детский развлекательный центр, подземный паркинг.

Согласно проектам планировки и межевания, предполагается образование земельных участков для размещения торгово-развлекательного центра путем перераспределения другого участка и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. В документе указано, что и несколько других муниципальных участков будут предоставлены инвестору без проведения торгов. Ряд территорий предоставят компании для организации мест общего пользования в целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

В мэрии объяснили, что предоставление муниципальных земель в аренду без торгов возможно в случае, если это необходимо для реализации инвестиционного проекта. Такая возможность закреплена в Земельном кодексе. Напомним, что строительству МФЦ «Эспланада» в марте этого года краевые власти присвоили статус приоритетного инвестпроекта. Кроме того, по земельному законодательству можно предоставлять юридическим лицам муниципальные земли в аренду без торгов для размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Пермский общественник Денис Галицкий пояснил “Ъ-Прикамье”, что проекты планировки и межевания территории необходимы «Проспект Пермь», чтобы ликвидировать участок ул. Советской, на котором расположится МФЦ.

«На месте комплекса ул. Советской не будет. После ее пересечения с ул. Осинской появится тупик»,— заметил господин Галицкий.

В городском департаменте дорог и благоустройства сообщили, что через проход торговой галереи МФЦ будет обеспечено движение пешеходов. «Жители смогут пользоваться этим проходом в период работы МФЦ»,— добавляют в администрации Перми. Также будет построен пешеходный мост через улицу Попова в створе ул. Советской.

Добавим, что в утвержденном проекте планировки территории под МФЦ сообщается и о возведении подземного пешеходного перехода через ул. Монастырскую на перекрестке ул. Попова и Монастырской.

«Я собираюсь обжаловать этот проект. Ликвидация участка ул. Советской не соответствует генплану. В генплане Советская продолжается до ул. Попова»,— заявил Денис Галицкий. Собеседник уточнил, что обратится в Ленинский районный суд до конца декабря.

Мобильный телефон гендиректора ООО «Проспект Пермь» Юрия Моисеенко вчера был отключен.

В случае обращения в суд исковое заявление господина Галицкого имеет перспективы, тем более что строительство комплекса, в том числе на землях общего пользования по ул. Советской, не предусмотрено в генплане, считает руководитель практики юридической фирмы INTELLECT Инна Куманева (Екатеринбург). «Чтобы перевести часть дороги из земель общего пользования в категорию, позволяющую строительство на этой территории, нужно вносить большое количество нормативной документации, и это не только проект планировки и межевания территории, но и изменение генплана,— отмечает госпожа Куманева.— В генплане, который имеет большую юридическую силу, не предусмотрено такое изменение территории общего пользования».

По словам эксперта, кодекс административного судопроизводства говорит о том, что проект планировки и межевания территории — это нормативный акт, не имеющий срока исковой давности, который может быть обжалован.

Евгения Ахмедова