«Единая Россия» исключила из партии депутата пензенского заксобрания за пьяную езду

Депутата заксобрания Пензенской области Владимира Вдонина решено исключить из «Единой России» и фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте партии. Соответствующее решение принято за вождение депутата в нетрезвом виде. Его поведение признано «аморальным и недопустимым».

«Сегодня в Пензенской области задержан депутат Вдонин. Член нашей фракции в законодательном собрании. В пьяном виде он сел за руль машины, подвергнув опасности других людей. При себе имел поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры»,— сообщил заместитель секретаря генерального совета партии Евгений Ревенко. Позже в региональном отделении партии сообщили, что Владимир Вдонин исключен из рядов «Единой России» в соответствии со статьей 4.3.2. устава партии и выведен из состава фракции в законодательном собрании Пензенской области.

Как сообщает PenzaInform, депутат пензенского заксобрания был задержан сотрудниками ГИБДД 30 ноября. На его автомобиле Land Rover были подложные номера, при задержании он предъявил поддельное удостоверение сотрудника Генеральной прокуратуры. Владимир Вдонин находился в состоянии алкогольного опьянения.