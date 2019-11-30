Бывшего главу минфина Ингушетии осудили на 5 лет за растрату 2 млрд рублей

Суд вынес приговор в отношении экс-министра финансов Ингушетии и бывшего начальника отдела компенсационных выплат министерства. За нецелевое расходование 2 млрд руб. им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии-поселении.

Было установлено, что обвиняемые с мая 2014 года по март 2017 года совершили расходование субвенций на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан на цели, не соответствующие условиям их получения. Им вменялось нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере, пособничество в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере и служебный подлог.

Источник в силовых структурах региона сообщил «РИА Новости», что экс-министр Руслан Цечоев на оглашение приговора не явился и был объявлен в федеральный розыск. Следственное управление СКР по Ингушетии возбудило уголовное дело в отношении министра финансов республики в мае 2015 года.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ”.