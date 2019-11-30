В реке Еруслан обнаружено вмерзшее в лед тело новорожденной девочки

В Саратовской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в реке Еруслан на территории Краснокурского района тела новорожденной девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Тело ребенка было обнаружено сегодня днем в районе дома № 4 по Заречному переулку Красного Кута. Вмерзший в лед предмет заметили игравшие неподалеку дети и позвали на помощь местного жителя. Он с использованием подручных средств извлек изо льда тело новорожденной без признаков жизни.

Следователи провели осмотр места происшествия. По предварительным данным, тело младенца находилось в воде около месяца.

Марина Ковалева