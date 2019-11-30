МЧС предупредило о гололедице в Москве

МЧС со ссылкой на данные синоптиков сообщило, что с 21:00 до 10:00 1 декабря в столице местами ожидаются небольшой снег и усиление ветра до 15 м/с. Возможна гололедица, на отдельных участках дорог сильная.

В связи с этим ведомство порекомендовало автомобилистам значительно снизить скорость движения и соблюдать увеличенную дистанцию. МЧС посоветовало избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.