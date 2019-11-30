Отели устраивают «квесты» для клиентов

Японский отель превратил акцию для клиентов в популярное шоу на YouTube. Гостиница предложила переночевать в номере почти бесплатно — всего за $1. Взамен постоялец должен все время находиться перед включенной камерой. Ее заранее установили в апартаментах. Вести себя непристойно и закрывать объектив нельзя, в противном случае придется заплатить за проживание полную стоимость — $27. Все видео автоматически транслируются на YouTube. А количество просмотров на канале отеля приближается к миллиону. Подобные акции используют и другие заведения в разных странах, в том числе и в России. Помогает ли это привлечь новых постояльцев? И как еще гостиницы сотрудничают с туристами ради общей выгоды? Об этом — Сергей Гусев и Ольга Сергиенко.

Постоялец японской гостиницы спит, ест или просто смотрит в потолок, и за этим наблюдают сотни тысяч любопытных пользователей YouTube. Они запоминают бренд отеля и, возможно, остановятся именно там, если окажутся в Японии в городе Фукуока. Гости, естественно, чувствуют себя некомфортно, зато экономят немало денег. Эффективность подобных акций оценили и российские гостиницы. Правда, обходятся они без видеотрансляций. Например, отельер Сергей Дерендяев вспомнил, как предлагал постояльцам пожить в номере с большой скидкой, при этом в апартаментах совсем не было не только камеры, но мебели: «Думали, каким образом привлечь, и сделали предложение. Обычно номер, условно говоря, стоит 30 тыс. руб., без кондиционера — на 500 руб. дешевле, вплоть до того, что предлагали без всего — кровати, кресел. В таком виде он будет стоить 500 руб. в сутки. Никто не воспользовался этим, но история разлетелось по соцсетям. Мы добились того, чего хотели — о нас узнали».

Собеседники “Ъ FM” отмечают, что отели время от времени предлагают постояльцам поучаствовать в пиар-кампании бренда, например, похвалить персонал или интерьер. Однако делать крупную скидку авторам положительных отзывов участники рынка обычно не готовы. Исключение — селебрити, отметил вице президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников: «Используют абсолютно все возможные на сегодняшний день “фишки” — и за репост дают какие-то скидки, и за то, что привели второго клиента, и устраивают акцию — пятая ночь бесплатно. Тот, кто хорошо провел отдых, тоже может что-то получить. Для клиентов работают кобрендинговые программы, но вряд ли это будет массово использоваться, так как их эффективность очень сомнительна. Работы с селебрити — это более актуально.

Люди, как правило, положительно относятся к тому, что у отеля есть история, какие-то известные постояльцы, что в них что-то происходило. Больше даже легенды работают, чем новомодные “фишки”».

Для пятизвездочных отелей погоня за большим количеством положительных отзывов на туристических ресурсах и хвалебными отчетами на YouTube сейчас уходит на второй план, подтвердила пиар-директор гостиницы «Астория» и «Англетер» Наталья Ермашова. Сейчас клиент лучше реагирует на дружественное личное общение, чем на красивую картинку и посты в социальных сетях. «Ценность блогеров — это в первую очередь аудитория. Сейчас уже есть хорошие программы, которые позволяют проверить эту аудиторию и понять, насколько она реагирует. Компании по всему миру уже осторожнее к этому подходят. При этом мы с обычными клиентами находимся в хороших отношениях. Люди бронируют тот отель, где они знают кого-то лично и могут позвонить напрямую»,— пояснила Ермашова.

Однако все это не значит, что отельеры не стремятся как можно чаще попадать в СМИ и различные рейтинги. Чтобы выделиться на фоне конкурентов, представители гостиничного бизнеса делают ставку на необычный, запоминающийся внешний вид отелей, говорит руководитель управляющей компании Hot Consulting Роман Сабиржанов: «Сейчас есть тренд на отели, которые дают впечатления. Например, бутик-формат, когда у отеля есть ярко выраженную концепцию. На Красной поляне есть отель бионической формы, и он полностью из глины. И он забит даже без использования стандартных маркетинговых каналов.

Люди хотят получать какой-то необычный, интересный контент.

Предоставления каких-то мелочей из разряда печенья, кофе, чтобы гостям было комфортно, навигация, соответствующие говорящие надписи — сейчас тоже тренд».

Получается, что ледяной отель в Швеции, номер под водой рядом с островом Фиджи или комфортные апартаменты в древнем ущелье маленького итальянского городка сейчас актуальны как никогда. И подобных предложений будет появляться на рынке все больше. Правда, постояльцам, которые захотят провести отпуск в таких гостиницах, в $1 за ночь никак не уложиться.

Некоторые гостиницы продолжают устраивать акции, связанные с социальными сетями. Например, австралийский отель «1888». Там прямо в лобби выкладывают фотографии постояльцев из их Instagram-аккаунтов. А если у клиента более 10 тыс. подписчиков, то переночевать в отеле можно бесплатно.