В Албании завершены спасательные операции после землетрясения

В Албании завершены поисково-спасательные операции, проводившиеся после сильного землетрясения, передает AFP. Число погибших достигло 50 человек, рассказал премьер-министр Эди Рама. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло во вторник, 26 ноября, оставив без жилья около 5 тыс. человек. Ранее сообщалось о 30 погибших.

«Число жертв землетрясения достигло 50 человек, спасательные операции завершены»,— заявил господин Рама на встрече с министрами. Порядка 900 человек получили травмы, из них 41 человек все еще находится в больнице.

Вслед за землетрясением последовали многочисленные подземные толчки магнитудой до 5. В Албании из-за землетрясения были разрушены жилые дома и отели, в которых находились люди. Посольство России в Албании сообщило, что информация о пострадавших россиянах или сотрудниках посольства не поступала. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Албании Илиру Мете.