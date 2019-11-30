«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Самаре встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 25-ой минуте забил Ловро Бизяк.
Благодаря победе «Уфа» поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, в активе клуба 22 очка. «Крылья Советов» с 18-ю очками на 12-ом месте.
7 декабря в рамках 19-го тура РПЛ «Уфа» сыграет в гостях с «Ахматом», «Крылья Советов» на следующий день примут «Урал».
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