Въезд российских болельщиков в Шенгенскую зону во время Евро-2020 могут упростить

Российские болельщики для посещения матчей чемпионата Европы по футболу, который состоится в 2020 году, получат шенгенскую визу по упрощенной схеме, заявил исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мартин Каллен.

«Мы ожидаем, что в тех местах, куда будут приезжать болельщики, будет действовать упрощенная процедура въезда в страну, в том числе для российских болельщиков»,— сказал он (цитата по ТАСС). При этом, заявил господин Каллен, для представителей прессы будет действовать стандартная процедура.

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет четыре матча — три поединка группы B (где сыграет сборная России) и один из четвертьфиналов.