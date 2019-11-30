В Краснодарском крае рухнул вертолет, погиб один человек

Региональное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело после крушения вертолета Robinson RA в районе поселка Дюрсо в Краснодарском крае, в результате которого погиб один человек, сообщается на сайте ведомства. Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

По данным СКР, вертолет принадлежал Центру винного туризма. Он рухнул около 9:30. На борту находился только один пилот, он летел из Дюрсо в Анапу.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний «Абрау-Дюрсо», погибший — Юрий Королев. Он возглавлял некоммерческое партнерство «Воздушный транспорт Абрау».

Подробности крушения пока неизвестны.