Россиянка Даниленко завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте

Российская спортсменка Виктория Даниленко завоевала золотую медаль в соревнованиях на акробатической дорожке на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который проходит в Токио. Чемпионат мира продлится до 1 декабря.

В субботнем финале Даниленко победила с результатом 69,900 балла. На втором и третьем местах — представительницы Великобритании Шанис Дэвидсон (69,600 балаа) и Меган Кили (69,000 баллов). Еще одна россиянка, Елена Краснокуцкая с 66,400 балла стала четвертой.