Власти потратят почти 50 млн рублей на улучшение позиций Москвы в рейтингах

ГБУ «Аналитический центр» объявило конкурс на разработку стратегии по формированию положительного образа Москвы «как безопасного, прогрессивного и привлекательного для туризма, проживания и инвестиций», обратил внимание РБК. Начальная цена контракта — 49,8 млн руб.

По итогам работа Москва должна подняться как минимум в четырех из шести мировых рейтингов:

Quality of Living (167-е место из 231 в 2019 году);

Cities in Motion (86-е место из 174 в 2019 году);

Sustainable Cities Index (58-е место из 100 в 2018 году);

Safe Cities Index (37-е место из 60 в 2019 году);

Global Power City Index (32-е место строчку из 48 в 2019 году);

World’s Most Liveable Cities (68-е из 140 в 2019 году).

Победитель конкурса должен будет определить, по каким критериям Москва отстает. После этого ему нужно будет связаться с авторами рейтингов и получить у них обоснование той или иной позиции. Кроме того, с ними нужно будет провести переговоры по изменению методики формирования списков, а также источников данных. Авторов рейтингов также пригласят поучаствовать в Московском урбанистическом форуме и Московском финансовом форуме в 2020 году, чтобы показать им «реальное положение в городе Москве».

Помимо этого, победителям конкурса нужно будет работать с экспертным сообществом и наладить с ними связь. В течение года должно появиться не менее пяти публикаций экспертов о положительных изменениях в Москве. Власти рассчитывают, что позиции города улучшатся уже один или два года.

«Москва заинтересована в том, чтобы быть представленной в ведущих международных рейтингах и повышать свой вес в них. Та или иная сфера, будь то сфера обслуживания, общественного питания или транспорта, оценивается по-разному, и важно понимать, с каким инструментарием авторы исследований подходят к анализу», — сообщил РБК источник в мэрии. Официально московские власти комментариев пока не давали.

Напомним, ранее Финансовый университет при правительстве составил рейтинг российских городов с самым высоким уровнем жизни. Москва оказалась на пятом месте: ее опередили Казань, Грозный, Тюмень и Краснодар.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Российские города расставили по рейтингу».