В Красноярском крае возбудили уголовное дело после крупного ДТП

Следователи регионального управления МВД России возбудили уголовное дело из-за ДТП в Уярском районе Красноярского края, жертвами которого стали 5 человек, сообщается на сайте ведомства. Дело открыли по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

В Красноярском крае произошли две аварии, недалеко друг от друга. В результате этих ДТП погибли восемь человек. Во время второй аварии погибли пять человек, трое из них — дети. По предварительным данным, на дороге столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате погибли все пассажиры легковой машины.