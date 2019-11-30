Восемь человек погибли в двух ДТП в Красноярском крае

Восемь человек погибли в двух ДТП, которые произошли за несколько часов в Уярском районе Красноярского края, сообщает «РИА Новости». Трое из погибших — дети, сообщил агентству начальник пресс-службы регионального управления МВД Владимир Юрченко.

Первое ДТП произошло на 932 километре трассы Р-255 Сибирь. Водитель Honda не уступил дорогу автомобилю Nissan, выезжая с заправки. В результате инцидента погибли водитель Honda и двое его пассажиров. Пострадали четверо: пассажир Honda, а также водитель Nissan и двое находившихся в его машине.

Вторая авария произошла недалеко от места первой. «По предварительным данным, столкнулись легковой и грузовой автомобили. В легковом находилось пять человек, из них трое несовершеннолетние. Все пятеро погибли»,— сказал господин Юрченко.