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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Онлайн-трансляции думских пленарок оценили в 398 тыс. рублей

Пермская городская дума объявила аукцион на оказание услуг по онлайн-трансляции своих заседаний. Максимальная стоимость контракта составляет 398,5 тыс. руб. Закупку оплачивает городской бюджет. Торги состоятся 11 декабря.

Согласно техзаданию, во время проведения онлайн-трансляций заседаний исполнитель должен обеспечить дежурство в гордуме специалистов для обеспечения бесперебойной работы. По окончании каждой трансляции исполнитель предоставляет заказчику смонтированную запись. Всего необходимо организовать 11 онлайн-трансляций.

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