«Новогор-Прикамье» построит в Перми две новые нитки коллектора

Коммунальный оператор «Новогор-Прикамье» приступил к строительству двух ниток канализационного напорного коллектора от берега Камы до биологических очистных сооружений (БОС) Гляденово. Как сообщает пресс-служба компании, протяжённость новой трассы водоотведения - 4,2 км.

Прокладка трубопроводов осуществляется открытым способом. Согласно проекту, также будут построены эстакады над водными объектами для коллекторов, перемычки к действующим трубопроводам на БОС, камеры переключения. Стоимость проекта составляет около 270 млн руб. Работы выполняет подрядчик «НОВОГОР-Прикамье» - «Санспецстрой». Все работы будут завершены в 2020 г.

Как поясняют в пресс-службе, старая стальная труба эксплуатируется с 70-х гг. ХХ века и нуждается в замене части трассы. Кроме того, коллектор перекачивает стоки по одной нитке. «После обновления транспортировка стоков будет осуществляться по двум трубам, что обеспечит надёжность системы водоотведения правого берега города Перми», - считают в компании.