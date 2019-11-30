Восемь пострадавших при ДТП в Доминикане россиян вылетели в Москву

Восемь туристов из России, пострадавших при ДТП в Доминиканской Республике, вылетели на родину, сообщила «РИА Новости» представитель туроператора Anex Tours Валерия Ферафонтова. Она добавила, что в больницах официально остаются 19 россиян.

«Восемь человек вылетели сегодня в Россию в 17.15 по местному времени (0.15 мск субботы)»,— сказала госпожа Ферафонтова..

В пятницу из Доминиканы в Россию вылетели восемь туристов, пострадавших в аварии 26 ноября, когда в автобус с россиянами врезался грузовик, в больницах остаются 19 человек, сообщила РИА Новости представитель туроператора Anex Tours Валерия Ферафонтова. По ее словам, девять человек находятся в палатах интенсивной терапии, однако часть из них в субботу переведут в обычный стационар. Еще двое выписались из больницы в пятницу, но остались на территории комплекса, поскольку там проходят лечение их родственники.

Напомним, авария произошла 26 ноября недалеко от доминиканского города Игуэй. По предварительным данным, ДТП случилось из-за резкого маневра грузовика перед туристическим автобусом. Страховая компания ERV, в которой были застрахованы туристы, взяла на себя все расходы. Страховая сумма по полису каждого россиянина составляет $40 тыс.