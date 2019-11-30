Президент Палестины приедет в Москву на День Победы

Президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Россию на празднование 75-летия Победы Великой Отечественной войне, сообщил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль. О том, что господин Аббас приглашен в Москву на праздничные мероприятия, ранее объявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Президент Аббас будет на Дне Победы в мае»,— сказал Абдель Хафиз Нофаль журналистам (цитата по ТАСС).

Напомним, 26 ноября господин Аббас в интервью “Ъ”, телеканалу «Россия» и «РИА Новости» заявил, что надеется на визит российского президента Владимира Путина в Вифлеем на рождественские праздники. Он напомнил, что сам старается посещать Россию ежегодно.

О чем еще рассказал господин Аббас читайте интервью на сайте “Ъ”.