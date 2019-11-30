«Транснефть» закрыла пробой миллиардами

«Транснефть» решила перестраховаться и зарезервировала 23 млрд руб. на компенсации нефтекомпаниям за поставки загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба». Этого, исходя из утвержденного монополией максимального размера возмещения в $15 за баррель, хватит на покрытие убытков за 3,3 млн тонн нефти. И хотя, по данным “Ъ”, в компании рассчитывают, что они будут существенно меньше, часть грузоотправителей уверены, что такой резерв покроет только около 30% итоговых выплат. Эксперты называют заложенную в отчете сумму не критичной для «Транснефти», а юристы полагают, что нефтяники могут не добиться выплат даже ее.

«Транснефть» раскрыла в отчете по МСФО, что сделала резерв на 23 млрд руб. на возмещение потерь грузоотправителей в рамках ситуации с попаданием хлорорганических соединений в нефть в нефтепроводе «Дружба» весной 2019 года. После того как Белоруссия в апреле обнаружила в поступающем к ней сырье многократное превышение хлоридов, европейские потребители отказались принимать нефть из России, и «Транснефти» пришлось остановить прокачку на несколько недель. В полном объеме поставки были восстановлены только в июне. Теперь российские нефтекомпании должны компенсировать своим потребителям их потери от поступления некачественного сырья, а затем сами смогут получить возмещение от «Транснефти».

При этом монополия утвердила максимальный размер выплат за некачественную нефть в $15 за баррель. Исходя из этого, резерв учитывает компенсацию за 3,3 млн тонн. Сама «Транснефть» официально никогда не оглашала свою оценку объемов загрязненной нефти, но, как говорят источники “Ъ”, в отчете указана «максимальная сумма с большой перестраховкой», а рассчитывают в монополии на куда более низкие выплаты.

Но источник, близкий к одному из поставщиков, считает, что резерв и последующие выплаты должны быть втрое выше оценки «Транснефти», а рассчитывать сумму должны пострадавшие стороны. Ранее «Транснефть» заявляла, что готова компенсировать только прямые убытки за перебои в поставках, в то время как ряд потребителей, включая «Роснефть», планируют потребовать возмещения и других потерь, таких как упущенная выгода.

В «Транснефти» не стали комментировать ситуацию. В отчете лишь отмечается, что резерв не является безусловным юридическим обязательством группы перед грузоотправителями по осуществлению выплат.

В компании считают, что на урегулирование последствий инцидента вне суда потребуется не больше года «при условии заинтересованности грузоотправителей в реализации предложенного механизма». Ранее источник “Ъ” на рынке сообщал, что «Роснефть» затягивает решение вопросов, связанных с компенсациями. В компании комментариев не дали.

Дмитрий Маринченко из Fitch отмечает, что создание резерва в случае высокой возможности оттока средств — требование МСФО. Стандарт не регламентирует, как должна производиться оценка этой суммы, этот вопрос остается на усмотрение менеджмента, но, как правило, компании не стремятся сильно завышать сумму возможных убытков, отмечает эксперт. По его мнению, для «Транснефти» 23 млрд руб.— это подъемная сумма, которая может быть полностью покрыта накопленными денежными средствами и депозитами (около 180 млрд руб. на сентябрь 2019 года). «Для понимания масштаба, она соответствует менее 4% долгового портфеля компании»,— отмечает он.

Эксперт отмечает, что Россия остается крупнейшим в мире производителем и поставщиком нефти, а некоторые европейские НПЗ, например в Польше и Венгрии, продолжают сильно зависеть от поставок по «Дружбе». Поэтому к радикальному снижению спроса на российскую нефть, по его мнению, эта история не приведет.

Сергей Гарамита из Райффайзенбанка согласен, что у «Транснефти» достаточно средств на балансе для покрытия ущерба и без учета свободного денежного потока. Он уверен, что компании хватит средств и на объявленный buyback, который пока задерживается. При этом, отмечает эксперт, заложенный резерв на 30–40% ниже максимальных ожиданий Райффайзенбанка.

«Резерв — это средства, отложенные компанией на случай, если ее контрагентам удастся в досудебном претензионном порядке доказать причинно-следственную связь между действиями или бездействием "Транснефти" и наступившими негативными последствиями,— поясняет руководитель юридической практики Grace Consulting Ltd Екатерина Орлова.— А также на тот случай, если спор перейдет в суд, который на основании предоставленных доказательств обяжет компанию выплатить компенсацию». Вполне возможно, что контрагентам не удастся доказать ущерб на зарезервированную сумму, считает она.

Ольга Мордюшенко