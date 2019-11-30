Конференция социологов отменилась из-за запрета на въезд Карин Клеман

Конференция социологов о современных протестных движениях в мире и «желтых жилетах» во Франции, в которой должна была принять участие французский социолог Карин Клеман, не состоялась, сообщил «РИА Новости» доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ Олег Оберемко. По его словам, выступление иностранного специалиста, должно было стать ключевым.

Как сообщал “Ъ”, пограничная служба России не впустила в страну госпожу Клеман в среду, 27 ноября. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) заявили, что она представляет угрозу безопасности РФ и запретили на 10 лет въезд в Россию.

Ранее госпожа Клеман более 20 лет жила и преподавала в России, была замужем за депутатом Госдумы Олегом Шеиным, ее дочь — гражданка РФ. Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман».